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Ospedale di Alessandria: visite ginecologiche gratuite giovedì 23 aprile dalle 15 alle 17

DiRaimondo Bovone

Apr 21, 2026 , , , , , ,

Giovedì 23 aprile sono in programma visite gratis presso l’Ambulatorio di Ginecologia dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio di Alessandria (fino ad esaurimento posti). L’orario sarà dalle 15 alle 17.
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE – 0131-206824, lunedì/venerdì dalle 9 alle 13 (Segreteria di Ginecologia)

L’iniziativa rientra nell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, con l’Ospedale-Universitario di Alessandria che partecipa all’Open Day, promosso da Fondazione Onda ETS. Accanto all’attività ambulatoriale, l’Ospedale propone anche un percorso di informazione e sensibilizzazione attraverso i propri canali digitali. Dal 22 al 29 aprile saranno pubblicate sui profili Instagram “aoualessandria” e Facebook “Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” alcune video-pillole social dedicate a temi di particolare interesse per la salute femminile, curate dai professionisti dell’Azienda.

Per quanto riguarda la senologia, la Breast Unit realizzerà un approfondimento dal titolo “I numeri dello screening: la terapia neoadiuvante per il carcinoma mammario”, con l’obiettivo di offrire informazioni chiare e accessibili su prevenzione, diagnosi e percorsi di cura.
Sul fronte della psichiatria, le video-pillole prenderanno spunto dalla giornata di studio “Il cervello delle donne nell’era dell’intelligenza artificiale – tra salute, psiche, bellezza” e saranno realizzate in sinergia con il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI, per proporre una riflessione sul benessere psicologico femminile, sui vissuti emotivi e sul rapporto tra salute, identità e relazioni.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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