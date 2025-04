Lunedì 21 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

753 a.C. ‘Natale di Roma’.

Nella leggenda, in questo giorno Romolo fondò la città. Da questa data in poi derivò la cronologia romana, definita con la locuzione latina ‘Ab urbe còndita’ (dalla fondazione della Città). Poi si perse e fu ripristinata dal Risorgimento. Nel 1924 divenne “Natale di Roma-Festa del Lavoro” per decreto di Mussolini, cassato nel ’45. La Festa del Lavoro tornò al 1º maggio e il ‘Natale di Roma’ rimase festa cittadina.