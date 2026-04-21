Premio Cultura ‘Cristina Antoni’ 2026: la premiazione in Provincia giovedì 23 aprile

Si terrà giovedì 23 aprile, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare della Provincia di Alessandria a Palazzo Ghilini, la cerimonia di premiazione della 2^ edizione del “Premio Cultura Cristina Antoni”, nato per ricordare una figura molto amata in provincia e scomparsa prematuramente.

Organizzato dall’Associazione Centro Italiano Femminile di Alessandria (presidente provinciale Rosa Mazzarello), in collaborazione con Luciano Tirelli e con la famiglia di Cristina Antoni, e con il patrocinio della Provincia di Alessandria, il premio desidera omaggiare la figura e la memoria di Cristina Antoni, già Capo ufficio stampa della Provincia di Alessandria e già presidente dell’Azienda Multiservizi del Comune di Alessandria Costruire Insieme-CulturAle. Il Premio ricorda “l’instancabile impegno di Cristina, sempre dimostrato attraverso iniziative artistico-culturali di alto profilo”.

Cristina Antoni

Prendendo spunto dalla sua passione per le arti e dal suo costante desiderio di valorizzare e sostenere i giovani, anche quest’anno saranno celebrati i talenti più meritevoli che si sono distinti negli ambiti di diverse espressioni artistiche. In particolare, per questa seconda edizione del Premio, 2 giurie tematiche formate da esperti hanno valutato elaborati di Poesia e opere di Pittura e assegneranno ai vincitori Borse di Studio del valore di 300 e 200 euro per ognuna delle 2 categorie, quale sostegno ai futuri percorsi di studio.

CREDITI – Un ringraziamento a Spaltra l’altra Spa e Laura Borghino Parrucchieri per il sostegno alle borse di studio, alla Pro Loco e al Centro JFK di Francavilla Bisio per il contributo, al Comune di Francavilla Bisio e alla Consulta Comunale alle Pari Opportunità di Alessandria per il patrocinio e l’inserimento nel ricco programma di “Marzo Donna”.