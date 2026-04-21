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Premio Cultura ‘Cristina Antoni’ 2026: la premiazione in Provincia giovedì 23 aprile

DiRaimondo Bovone

Apr 21, 2026 , , , , , ,

Si terrà giovedì 23 aprile, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare della Provincia di Alessandria a Palazzo Ghilini, la cerimonia di premiazione della 2^ edizione del “Premio Cultura Cristina Antoni”, nato per ricordare una figura molto amata in provincia e scomparsa prematuramente.
Organizzato dall’Associazione Centro Italiano Femminile di Alessandria (presidente provinciale Rosa Mazzarello), in collaborazione con Luciano Tirelli e con la famiglia di Cristina Antoni, e con il patrocinio della Provincia di Alessandria, il premio desidera omaggiare la figura e la memoria di Cristina Antoni, già Capo ufficio stampa della Provincia di Alessandria e già presidente dell’Azienda Multiservizi del Comune di Alessandria Costruire Insieme-CulturAle. Il Premio ricorda “l’instancabile impegno di Cristina, sempre dimostrato attraverso iniziative artistico-culturali di alto profilo”.

Cristina Antoni

Prendendo spunto dalla sua passione per le arti e dal suo costante desiderio di valorizzare e sostenere i giovani, anche quest’anno saranno celebrati i talenti più meritevoli che si sono distinti negli ambiti di diverse espressioni artistiche. In particolare, per questa seconda edizione del Premio, 2 giurie tematiche formate da esperti hanno valutato elaborati di Poesia e opere di Pittura e assegneranno ai vincitori Borse di Studio del valore di 300 e 200 euro per ognuna delle 2 categorie, quale sostegno ai futuri percorsi di studio.
CREDITI – Un ringraziamento a Spaltra l’altra Spa e Laura Borghino Parrucchieri per il sostegno alle borse di studio, alla Pro Loco e al Centro JFK di Francavilla Bisio per il contributo, al Comune di Francavilla Bisio e alla Consulta Comunale alle Pari Opportunità di Alessandria per il patrocinio e l’inserimento nel ricco programma di “Marzo Donna”. 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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