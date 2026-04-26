Prevenzione cardio-vascolare gratuita in 15 piazze piemontesi, domenica 17 maggio

DOMENICA 17 MAGGIO, in 15 piazze piemontesi, arrivano “LE OASI DELLA SALUTE”, giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratis. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e vede la firma come Responsabile scientifico del dott. Federico Nardi, direttore di Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e direttore del Dipartimento Medico ASL Alessandria.

LE PAROLE – Così ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi: “Se vogliamo vincere la sfida delle liste d’attesa e dell’accesso alla sanità pubblica, la prevenzione e l’appropriatezza delle cure sono la via maestra. Lo scorso anno abbiamo inaugurato questa progettualità a Torino, con un’adesione di pubblico straordinaria; quindi, abbiamo deciso non solo di rilanciare l’iniziativa, ma di moltiplicarla per 15, con l’ambizione di continuare ogni anno e coinvolgere sempre più cittadini. Ringrazio gli organizzatori, le Aziende sanitarie per la collaborazione ed invito tutti i cittadini a partecipare in massa”.

LE CITTA’ COINVOLTE – Torino (2 tappe), Carmagnola, Cirié e Rivoli – Alessandria e Casale Monferrato – Asti – Biella – Cuneo, Alba e Savigliano – Novara – Verbania – Vercelli.

La macchina organizzativa sta mettendo in rete gli Enti locali e tutte le ASL piemontesi, coordinata da Contatto Events, capofila del progetto, per offrire una giornata no-stop di check up cardiovascolari completi e gratuiti. E poi lezioni sportive, conferenze con medici ed esperti, giochi e laboratori per i più piccoli per promuovere una cultura del benessere, della prevenzione e della cura di sé.

INFO E PRENOTAZIONI – www.leoasidellasalute.it