ACLI: attivo il Bonus nuovi nati 2026, 1.000 euro

Anche nel 2026 è possibile richiedere il Bonus nuovi nati: un’erogazione di una tantum di 1.000 euro per ogni figlia/figlio nati, adottati e/o affidati. In caso di più figlie/i è necessario presentare una domanda per ogni figlia/o. Per accedere al Bonus il genitore deve avere: essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di un permesso unico di lavoro, autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.

Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Avere un ISEE minorenni (per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus) non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo l’Assegno Unico Universale (AUU).

La domanda dovrà essere presentata online entro 120 giorni dalla data di nascita o di ingresso in famiglia della figlia/o.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04