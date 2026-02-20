IN EVIDENZA

Uzbekistan, Sharipov “Legami forti con le Università italiane”

Di

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’Uzbekistan presta molta attenzione all’educazione e alla ricerca, il governo spende più di 50% del budget annuale sull’educazione delle scuole e delle università, perché è un Paese cresciuto molto rapidamente, con una popolazione molto giovane, e questo investimento rappresenta una crescita potenziale per il Paese. I rapporti con le università italiane sono molto stretti, abbiamo molti programmi congiunti. Dal 2009 a Tashkent abbiamo il Politecnico di Torino e per tre anni collaboriamo con l’Università di Pisa che, nell’ultimo anno ha iniziato le attività a Samarcanda. Così il ministro dell’Istruzione superiore, della scienza e dell’innovazione dell’Uzbekistan, Kongratbay Sharipov, a margine della sua visita al “ROAD – Rome Advanced District”, il polo di ricerca tecnologica presso l’area del Gazometro di Roma Ostiense.

sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lavoro, il mismatch frena la produttività delle imprese

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

ROAD, Sangalli “Visita ministro uzbeko conferma apertura internazionale”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti tra l’Italia e la Bulgaria, 6 misure cautelari

Feb 20, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lavoro, il mismatch frena la produttività delle imprese

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

ROAD, Sangalli “Visita ministro uzbeko conferma apertura internazionale”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti tra l’Italia e la Bulgaria, 6 misure cautelari

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Donna fermata al valico di Brogeda con oltre 150 mila euro non dichiarati

Feb 20, 2026