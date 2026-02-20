Uzbekistan, Sharipov “Legami forti con le Università italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Uzbekistan presta molta attenzione all’educazione e alla ricerca, il governo spende più di 50% del budget annuale sull’educazione delle scuole e delle università, perché è un Paese cresciuto molto rapidamente, con una popolazione molto giovane, e questo investimento rappresenta una crescita potenziale per il Paese. I rapporti con le università italiane sono molto stretti, abbiamo molti programmi congiunti. Dal 2009 a Tashkent abbiamo il Politecnico di Torino e per tre anni collaboriamo con l’Università di Pisa che, nell’ultimo anno ha iniziato le attività a Samarcanda. Così il ministro dell’Istruzione superiore, della scienza e dell’innovazione dell’Uzbekistan, Kongratbay Sharipov, a margine della sua visita al “ROAD – Rome Advanced District”, il polo di ricerca tecnologica presso l’area del Gazometro di Roma Ostiense.

sat/azn