Musica: esce oggi “Io e Te Io e Te Io e Te”, nuovo singolo della cantautrice BeaMakk

DiRaimondo Bovone

Feb 20, 2026 , , , , , ,

Io e Te Io e Te Io e Te” è il nuovo singolo della cantautrice BEAMAKK ed è pubblicato dall’etichetta Lungomare srl, in collaborazione con Musica e Rivoluzione sas, proprio oggi, venerdì 20 Febbraio. Il brano è distribuito da Pirames International e disponibile sulle maggiori piattaforme. Link: https://pirames.lnk.to/IOETEIOETEIOETE

LE PAROLE – L’artista spiega così il suo nuovo brano: “Parla di quanto sia importante, in un mondo pieno di stimoli e di mille distrazioni, avere un punto fermo. Una persona dalla quale tornare a casa e con la quale lasciarsi completamente andare. I rapporti veri si aggiustano, non si buttano via alla prima difficoltà, le persone si smussano e mettono da parte un pezzetto del loro io per rendere possibile il noi”.

BIOGRAFIA – BeaMakk, classe 2003, al secolo Beatrice Macconi, è una cantautrice e attrice nata a Como e trasferita a Milano. Formata tra il Teatro Sociale di Como, l’Accademia Europea della Musica a Erba e il Centro Sperimentale di Cinematografia a Milano, nel 2020 BeaMakk inizia a pubblicare video comici e di canto su TikTok arrivando nel 2025 a contare quasi 1.250.000 seguaci tra TikTokInstagram e YouTube.
La sua musica è spontanea, solare e piena di vita. A settembre 2025, presso il celebre Teatro Ariston di Sanremo, BeaMakk ha presentato la finale della 38^ edizione del Festival di Sanremo Rock & Trend.

CREDITI – Autori: BeaMakk- Francesco Chiarle- Valerio Calisse – Compositori: BeaMakk-Francesco Chiarle- Valerio Calisse – Casa Discografica: Lungomare – Edizioni: Lungomare S.r.l. / Musica e Rivoluzione sas
CANALI UFFICIALI di BeaMakk
instagram: bea.makk
TikTok: beatrice.macconi
YouTube: youtube.com/beatrice.macconi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

