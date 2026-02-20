IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti tra l’Italia e la Bulgaria, 6 misure cautelari

Di

Feb 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), i carabinieri del gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti (4 arresti in carcere e 2 arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con l’aggravante della transnazionalità, spedizione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti. L’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in accoglimento della richiesta depositata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia fa riferimento ad una serie di condotte illecite riscontrate nel corso dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri del N.O.E. di Lecce, che ha avuto inizio nel gennaio 2024 e si è protratta per diversi mesi, interessando la Bulgaria, la Grecia e la provincia di Brindisi, area di provenienza dei rifiuti.

col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lavoro, il mismatch frena la produttività delle imprese

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

ROAD, Sangalli “Visita ministro uzbeko conferma apertura internazionale”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Donna fermata al valico di Brogeda con oltre 150 mila euro non dichiarati

Feb 20, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lavoro, il mismatch frena la produttività delle imprese

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

ROAD, Sangalli “Visita ministro uzbeko conferma apertura internazionale”

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti tra l’Italia e la Bulgaria, 6 misure cautelari

Feb 20, 2026
IN EVIDENZA

Donna fermata al valico di Brogeda con oltre 150 mila euro non dichiarati

Feb 20, 2026