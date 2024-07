Microplastiche e salute: rete interregionale tra Piemonte, Emilia–Romagna, Lombardia e Liguria

Creare le basi per la costituzione di una rete interregionale (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria) che affronti in maniera multidisciplinare la tematica microplastiche e salute. È stato questo l’obiettivo del workshop che si è svolto la settimana scorsa all’interno dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria al termine dell’incontro dal titolo “Nefroplastics – La ricerca delle microplastiche in nefrologia”.

Evento che ha visto, dopo la presentazione del Centro Studi Patologie Ambientali da parte del Direttore Marinella Bertolotti e della SSD Laboratori di Ricerca da parte del coordinatore della ricerca Francesca Ugo, gli interventi moderati da Marco Quaglia, Direttore della Nefrologia e Dialisi dell’AOU AL e Alessandro Croce, Coordinatore della Ricerca, DAIRI.