Domenica 18 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Fred Perry (1909-1995), Inghilterra, tennista e pongista.

tennistavolo (1 Oro, 1 Argento, 2 Bronzi Mondiali) e poi a tennis, primo assoluto a vincere tutti gli Slam. Trionfò a Wimbledon (’34, ’35 ’36), US Open (’33, ’34, ’36), Australian Open (’34), Roland Garros (’35). In doppio vinse il ‘maschile’ a Parigi ’33 e Melbourne ’34, il ‘misto’ a Parigi e New York ’32 e Londra ’35, ’36. Quindi, sulle orme del francese Lacoste, fondò (’52) la casa di abbigliamento sportivo che fu tra le prime a produrre le polo.