L’Ospedale di Alessandria conferma i 2 Bollini Rosa

Il riconoscimento assegnato gli ospedali impegnati, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere.

Fondazione Onda ha assegnato a fine novembre i Bollini Rosa per il biennio 2024-2025 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. La premiazione è avvenuta in una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute.

All’Azienda Ospedaliera di Alessandria sono stati confermati i due (su tre) Bollini Rosa: “Un risultato che certifica ancora una volta l’attenzione che la nostra Azienda ha verso la medicina di genere e, in particolare, offrendo servizi ad hoc in diverse aree specialistiche: dalla cardiologia alla ginecologia, dalla psichiatria alla reumatologia, fino alla violenza di genere”, ha sottolineato il Direttore Sanitario, Luciano Bernini .

In Italia

A livello nazionale, rispetto al biennio precedente, gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 354 a 367 . Oltre a una crescita numerica, si è assistito a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, 3 Bollini , sono infatti passati da 107 dello scorso Bando a 126 di questa edizione. 188 strutture hanno conseguito 2 Bollini e 53 un Bollino.

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da circa 500 domande, ciascuna con un valore prestabilito, suddivise in 15 aree specialistiche più una sezione dedicata ai servizi generali per l’accoglienza delle donne e una alla gestione dei casi di violenza sulle donne e sugli operatori sanitari.

Info

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi valutati.