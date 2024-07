Gabriel Corbo, ricercatore DAIRI: “Il primo lavoro a contatto con la ricerca? Da non perdere”

La prima esperienza lavorativa a contatto con le attività di ricerca del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, rappresenta una grande opportunità. Lo sa bene il dottor Gabriel Corbo che, dopo essersi aggiudicato una borsa di studio attivate grazie alle donazioni a Solidal per la Ricerca, da 2 anni affianca i professionisti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (AOU AL) con il ruolo di data manager.

A settembre 2023 ha iniziato la sua seconda avventura che nel tempo si è ancor più consolidata: “Seguiamo la gestione passo a passo degli studi clinici, sia quelli osservazionali che quelli interventistici. Come data manager abbiamo un rapporto davvero stretto con i professionisti, il fatto di potergli essere così tanto d’aiuto è l’aspetto che più mi affascina. Così come il contatto quotidiano con una grande varietà di figure professionali con le quali mi interfaccio continuamente e che stimolano la mia curiosità”.

La ricerca, stella polare del riconoscimento a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), è un bene comune, e rappresenta un progresso continuo per tutta la comunità. Racconta Corbo: “Un’esperienza lavorativa come questa, a 24 anni, è fondamentale per la formazione delle figure professionali di domani. Ho avuto l’occasione giusta e ho colto la palla al balzo. Noi giovani abbiamo grande energia, voglia di conoscere e di interagire con persone più esperte di noi. Non vediamo l’ora di dare il nostro apporto arricchendo ogni giorno di più la nostra formazione”.