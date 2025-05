L’Assemblea OMS ha approvato l’accordo pandemico, Italia astenuta

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’Assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha adottato il primo Accordo pandemico. Il documento, secondo una nota dell’Oms, mira ad un “mondo più equo e sicuro da future pandemie” ed è il frutto di 3 anni di intensi negoziati avviati “a causa delle lacune e delle disuguaglianze individuate nella risposta nazionale e globale al Covid-19”. “Oggi il mondo è più sicuro grazie alla leadership, alla collaborazione e all’impegno dei nostri Stati membri nell’adottare lo storico Accordo pandemico dell’Oms”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale

dell’Oms. “L’Accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo da future minacce pandemiche.

E’ anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono essere lasciati vulnerabili a subire nuovamente perdite come quelle subite durante il Covid-19″. L’adozione ha fatto seguito all’approvazione dell’Accordo avvenuta ieri attraverso la votazione in Commissione da parte delle delegazioni degli Stati membri. La procedura si è conclusa con 124 voti favorevoli, nessun contrario e 11 astensioni tra cui l’Italia.

(ITALPRESS).

