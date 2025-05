Ospedale di Alessandria: un registro per migliorare i trattamenti dell’empiema toracico

Partiamo dalla base: l’empiema toracico è una raccolta di pus nella cavità pleurica, spesso secondaria a polmoniti, interventi o infezioni, che richiede diagnosi tempestive e trattamento mirato. Nonostante la sua rilevanza clinica, i dati disponibili sono frammentari: per questo motivo è nato il Registro EMPIEMA, studio clinico retrospettivo e prospettico sui dati di pazienti operati all’Ospedale di Alessandria.

Si tratta di un approccio sistematico per capire meglio una patologia complessa e migliorare la qualità delle cure. Il nuovo Registro EMPIEMA, promosso dalla SSD Laboratori di Ricerca (resp. la dott.ssa Annalisa Roveta del DAIRI dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (dir. Antonio Maconi).

A capo del Il progetto c’è il dott. Stefano Meda, direttore di Chirurgia Toracica, e sono coinvolti Microbiologia e Virologia e Laboratorio Integrato di Sequenziamento (dir. Andrea Rocchetti).

L’OBIETTIVO – Creare una base di dati solida, conservare i campioni biologici per studi futuri e identificare i pazienti arruolabili in successive sperimentazioni. Attualmente è in corso l’arruolamento dei pazienti per la realizzazione del Registro EMPIEMA. Un ulteriore tassello nel percorso del DAIRI verso una medicina sempre più orientata a conoscenza, innovazione e centralità del paziente.

