PTPC-IA@AI-LEAP: progetto sull’intelligenza artificiale dedicato a medici e studenti

Intelligenza artificiale e sanità sono i protagonisti del progetto “Personalized Training of Professional Competencies with AI (PTPC-IA@AI-LEAP)”, finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti e rivolto agli studenti del 4° e 5° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale (UPO, sede di Alessandria) e ai Medici di Medicina Generale.

Le lezioni

Sono 6 quelle previste dal corso che partirà in autunno: sarà presentato GLARE (GuideLine Acquisition, Representation and Execution), un prototipo di software che permetterà di acquisire in modo omogeneo una libreria di linee guida e Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) e di simulare la loro applicazione a pazienti virtuali.

Le simulazioni

Per simulare il trattamento di pazienti virtuali a rischio di malattie cardiovascolari e utilizzarlo nella formazione medica, i nuovi strumenti confronteranno, passo-passo, i trattamenti proposti dai discenti con i più moderni profili di cura, specificati nelle linee guida cliniche, mostrando al discente eventuali discrepanze/errori. Sulla base di tali errori sarà possibile proporre nuove simulazioni, personalizzando il processo formativo.

Il progetto

È stato realizzato dal DiSIT di UPO, in stretta collaborazione con il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Per informazioni e iscrizioni al corso inviare e-mail a: [email protected] .