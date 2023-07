Dieci boccette di olio essenziale di lavanda donate da Villa Roveda per la ricerca in Ospedale

Visto che alcuni recenti studi utilizzano la lavanda, Villa Roveda supporta a km zero , attraverso Solidal, la ricerca svolta dall’Ospedale di Alessandria . Andrea e Francesca hanno deciso di donare 10 boccette di olio essenziale di lavanda per alcuni trial coordinati dal Centro Studi di Ricerca delle Professioni Sanitarie, diretto da Tatiana Bolgeo .

Il campo di lavanda di Villa Roveda nacque nel 2020 quando, approfittando della pandemia, fu avviata la piantumazione dei profumati arbusti in un campo dietro alla loro casa.

Negli anni è iniziata la raccolta e la produzione di alcuni prodotti come l’ idrolato di lavanda , i fiori essiccati e l’olio essenziale , utilizzati in aromaterapia in quanto presentano una bassa tossicità e ridotti effetti collaterali.

La lavanda , come trattamento nella medicina complementare, può essere infatti utilizzata per via orale, topica e inalatoria e l’ olio essenziale , 100 volte più efficace della pianta stessa, è utilizzato in medicina come sedativo , narcotico , antinfiammatorio e antidepressivo .

Quello di Villa Roveda, quindi, è un aiuto quanto mai concreto a Solidal per la Ricerca, perché andrà a garantire l’elemento principale in quegli studi in cui è prevista proprio la somministrazione di alcune gocce di olio essenziale di lavanda e valutare poi la riduzione del grado di dolore, stress e nausea in alcuni gruppi di pazienti.