Il Cedoam, Centro Documentazione Amianto

L’obiettivo primario del Centro Documentazione Amianto e Patologie Amianto Correlate (CEDOAM) è diventare una struttura di riferimento sia per gli addetti ai lavori (ricercatori, medici, scienziati, accademici, etc.) sia per i cittadini o, più in generale, per tutte le persone che a vario titolo si occupano di salute pubblica e sono interessate ad approfondire argomenti riguardanti l’amianto e le patologie asbesto correlate, con focus sul mesotelioma.

Il portale è nato grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, che ha contribuito alla realizzazione dello stesso e ha messo a disposizione parte dei propri dati e delle proprie notizie per approfondire, ad esempio, alcuni aspetti legati alla storia dell’Eternit e delle bonifiche.

Dopo i primi 12 mesi di messa online, sono numerose e interessanti le novità presentate il 16 gennaio in occasione della prima giornata di celebrazioni di Sant’Antonio. Tra queste figurano alcune nuove sezioni dedicate all’amianto, l’arricchimento del glossario, l’ampliamento della parte storica sull’amianto a Casale Monferrato e la revisione delle pagine dedicate a professionisti e ricercatori. In particolare, per questi ultimi, sono stati messi a disposizione un nuovo percorso bibliografico e un repository, cioè un “contenitore” di documenti digitali, dedicato alla raccolta e alla classificazione della letteratura scientifica nazionale e internazionale. Questo permetterà di diventare una fonte quanto più esaustiva dei risultati della ricerca presente e passata sull’amianto e le patologie asbesto-correlate.

Il Centro documentazione è consultabile online all’indirizzo www.cedoam.it.