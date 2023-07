Ospedale di Alessandria: al ‘Borsalino’ si studia la riabilitazione nell’incontinenza fecale pediatrica

Valutare l’efficacia del trattamento riabilitativo, associato a terapia comportamentale, nell’ incontinenza fecale e soiling (piccole perdite fecali) nei pazienti pediatrici affetti da patologie congenite rare .

È condotto sotto la guida dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie del DAIRI, diretto da Antonio Maconi . In particolare sono presi in considerazione giovani pazienti affetti da malformazioni anorettali (MAR) o dal morbo di Hirschsprung (HSCR), malattie rare che coinvolgono l’anatomia e la funzionalità intestinale, determinando in alta percentuale incontinenza fecale e perdite con importanti ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti.

Tale riabilitazione può essere definita come un insieme di tecniche specifiche non chirurgiche e non farmacologiche, utili a trattare le disfunzioni del pavimento-pelvico. Nel caso specifico, il trattamento riabilitativo è effettuato da fisioterapisti esperti in riabilitazione pelviperineale e prevede sessioni della durata di 60 minuti con rapporto terapista/paziente di 1 a 1, in presenza del genitore.

La figura del genitore è fondamentale per la rassicurazione, il sostegno e la vigilanza sullo svolgimento dei compiti a domicilio: occorre infatti stabilire con la famiglia e il piccolo paziente un’alleanza terapeutica funzionale al conseguimento dell’obiettivo finale.

Al trattamento riabilitativo si associa anche una terapia comportamentale che mira alla correzione della postura defecatoria, alla gestione del riflesso gastrocolico e all’addestramento del caregiver all’utilizzo del massaggio colico.