Go-kart, weekend da dimenticare per Sammartano: tutto storto per il 13enne, solo 8° e 10° posto

Tre giorni difficili per Lorenzo Sammartano sul kartodromo di Pomposa (Ferrara) nella 4^ prova del “Rotax Max Challenge” categoria Junior.

Il 13enne alessandrino, portacolori del Lka Racing, è incappato in una serie di situazioni sfavorevoli che non gli hanno permesso di esprimersi secondo le sue potenzialità.

“Non ho trovato il giusto feeling con la pista nuova – ha spiegato Lorenzo – siamo arrivati il venerdì sera e il sabato si è aperto con un nubifragio che ha provocato parecchi problemi anche sotto le tende. Ho fatto pochissimi giri sul bagnato, sapendo che la domenica la gara sarebbe stata sull’asciutto, quindi i parametri su cui lavorare erano davvero pochi”.

Nonostante le difficoltà per mettere a punto il mezzo, è arrivato l’8° posto in gara 1 e il 10° in gara 2. Ancora Sammartano: “Non sono soddisfatto, mi aspettavo qualcosa in più. Ma ho visto la bandiera a scacchi in entrambe le gare e ho mosso un po’ la classifica”.