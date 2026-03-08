ACLI e il Servizio Civile Universale: 9 posti in provincia, domande entro l’8 aprile

Con il nuovo bando Servizio Civile Universale (SCU), le ACLI Alessandria aps cercano 4 giovani dai 18 ai 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni). La durata dei progetti è di 12 mesi, si firmerà un contratto per un compenso di 519,47 euro mensili. Sono 4 i progetti attivi presso la sede alessandrina di via Faà di Bruno, 79 sono: 1 posto progetto “Anziani in rete”, combattere l’esclusione sociale, l’isolamento e il

“digital divide” generazionale; 1 posto progetto “In Differenza”, favorire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone disabili, promuovendo inclusione sociale, vita indipendente e pari opportunità; 2 posti progetto “Rete famiglia”, per dare supporto alle famiglie in difficoltà, contrastando la povertà educativa e incrementando i servizi di ascolto e informazione.

Posti disponibili anche presso le sedi ACLI di Casale Monferrato (3) e Tortona (2).

IL BANDO – Scadrà l’8 aprile 2026 alle ore 14. La candidatura si potrà presentare solo online attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) a cui si potrà accedere con il proprio SPID personale (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Si può fare domanda per UN SOLO progetto, la presentazione di più domande comporta l’esclusione della partecipazione a tutti i progetti inseriti nel Bando. Possono candidarsi i cittadini italiani, i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

INFO – Per qualsiasi domanda e chiarimento scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 0131-25.10.91 chiedendo di Anna.

L’anno di Servizio Civile è un anno di formazione in un ambiente lavorativo qualificato: riceverete un’attestazione per il vostro Curriculum Vitae, per la partecipazione ad alcuni concorsi e potrete riscattarlo per un anno di pensione.

Le ACLI della provincia di Alessandria vi aspettano!

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04