Comune di Alessandria: raccolta rifiuti nelle ore notturne in centro, prosegue la sperimentazione

Il Comune di Alessandria ha disposto la prosecuzione della sperimentazione degli orari notturni per la raccolta porta a porta dei rifiuti nel quartiere Centro. Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 9 marzo e resterà attivo fino al 30 giugno, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del servizio e il decoro urbano nelle vie del Centro.

La decisione arriva dopo i risultati positivi registrati nella prima fase della sperimentazione, che ha consentito una migliore fruizione delle strade da parte delle cittadine e dei cittadini e dei frequentatori del centro storico, oltre a favorire le attività commerciali e i pubblici esercizi presenti nell’area.

La raccolta dei rifiuti avverrà in orario notturno, tra le 23.40 e le 6 per rifiuto INDIFFERENZIATO, rifiuto ORGANICO, CARTA e CARTONE, PLASTICA e METALLI). La raccolta del VETRO continuerà invece in fascia mattutina, tra le 7 e le 13.20. Per consentire il corretto svolgimento del servizio, si invitano i cittadini a esporre i contenitori tra le 22 e le 23.40 per indifferenziato, organico, carta/cartone e multimateriale e tra le 6 e le 7 per il vetro, seguendo i calendari forniti per ogni zona.

Il servizio continuerà a essere svolto da Amag Ambiente, in coordinamento con il Consorzio di Bacino Alessandrino e con l’Amministrazione comunale, che cureranno anche la diffusione delle informazioni ai cittadini interessati. Il Comune invita residenti e attività del centro storico a collaborare rispettando giorni, orari e modalità di conferimento dei rifiuti, contribuendo così a migliorare pulizia, decoro urbano e qualità della raccolta differenziata.