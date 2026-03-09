Ursula Von der Leyen: “Nessuna lacrima per il regime iraniano che ha inflitto morte”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori UE. “Sentirete opinioni diverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerra volontaria o una guerra di necessità. Ma credo che questo dibattito manchi in parte il punto. Perché l’Europa deve concentrarsi sulla realtà della situazione, per vedere il mondo com’è realmente oggi – ha detto von der Leyen – hanno massacrato 17.000 dei loro stessi giovani. E questo regime ha causato devastazione e destabilizzazione in tutta la regione, attraverso i suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani, all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la scomparsa dell’ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone in tutta la regione. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero”.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-