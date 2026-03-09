La Cina promuoverà trasporti più smart e verdi nel periodo 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina promuoverà la transizione digitale e verde del suo settore dei trasporti durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato oggi il ministro dei Trasporti Liu Wei.

Nei prossimi cinque anni, il Paese promuoverà l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore dei trasporti e lavorerà per portare avanti lo sviluppo di autostrade, porti e navigazione intelligenti, ha dichiarato Liu a margine della sessione annuale dell’organo legislativo nazionale.

Il Paese promuoverà inoltre lo sviluppo di corridoi e stazioni di trasporto a zero emissioni di carbonio, nell’ambito degli sforzi per favorire uno sviluppo del settore dei trasporti a basse emissioni, ha aggiunto Liu, sottolineando che la Cina intensificherà nel periodo l’applicazione di mezzi di trasporto a energia pulita, come veicoli e imbarcazioni a nuova energia.

Attualmente, la copertura delle infrastrutture di ricarica nelle aree di servizio autostradali del Paese ha raggiunto il 98,8%, ha affermato il funzionario, osservando che quest’anno il Paese lavorerà per aumentare la capacità delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza, così da ridurre le difficoltà nel trovare colonnine di ricarica e ridurre i tempi di attesa.

Liu ha anche evidenziato che, durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale, il Paese attuerà iniziative per migliorare l’efficienza del pendolarismo interurbano nelle aree metropolitane, aumentando in misura significativa la quota di popolazione con accesso a spostamenti entro un’ora all’interno di queste aree.

Il settore dei trasporti svolge un ruolo vitale nel servizio alla popolazione, ha dichiarato Liu, osservando che in media nel Paese vengono gestiti ogni giorno circa 550 milioni di pacchi, pari a tre pacchi per persona alla settimana.

– Foto Xinhua –

