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ACLI: una corretta valutazione dell’infortunio

DiRaimondo Bovone

Apr 4, 2026 , ,

Rayan ha 20 anni e lavora in un’officina metalmeccanica. Un giorno, mentre sposta una lastra, si ferisce gravemente al braccio. L’Infortunio viene denunciato e l’INAIL lo registra regolarmente. Dopo un mese, l’INAIL chiude il caso riconoscendo un danno permanente del 2%, una percentuale che non dà diritto ad alcun indennizzo.
Ma Rayan ha ancora dolori intensi e difficoltà nei movimenti. Ulteriori accertamenti rivelano una lesione al nervo radiale, inizialmente non valutata, che richiede un intervento chirurgico.
Preoccupato, Rayan richiede una seconda valutazione medico-legale, vengono avviate le procedure per riaprire l’infortunio. Al termine della guarigione clinica, il danno viene rivalutato al 7% e Rayan ottiene un indennizzo di oltre 12.000 euro.
Se l’INAIL chiude troppo presto un Infortunio, potrebbe sottovalutare i postumi o non riconoscere una malattia professionale, ma se vi sono ancora dubbi e dolori, è meglio non accettare passivamente e richiedere una ulteriore valutazione.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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