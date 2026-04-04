ACLI: una corretta valutazione dell’infortunio

Rayan ha 20 anni e lavora in un’officina metalmeccanica. Un giorno, mentre sposta una lastra, si ferisce gravemente al braccio. L’Infortunio viene denunciato e l’INAIL lo registra regolarmente. Dopo un mese, l’INAIL chiude il caso riconoscendo un danno permanente del 2%, una percentuale che non dà diritto ad alcun indennizzo.

Ma Rayan ha ancora dolori intensi e difficoltà nei movimenti. Ulteriori accertamenti rivelano una lesione al nervo radiale, inizialmente non valutata, che richiede un intervento chirurgico.

Preoccupato, Rayan richiede una seconda valutazione medico-legale, vengono avviate le procedure per riaprire l’infortunio. Al termine della guarigione clinica, il danno viene rivalutato al 7% e Rayan ottiene un indennizzo di oltre 12.000 euro.

Se l’INAIL chiude troppo presto un Infortunio, potrebbe sottovalutare i postumi o non riconoscere una malattia professionale, ma se vi sono ancora dubbi e dolori, è meglio non accettare passivamente e richiedere una ulteriore valutazione.

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