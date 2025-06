ACLI: requisiti per il supporto formazione lavoro 2025

Dal 2025, il valore ISEE familiare per accedere al Supporto Formazione Lavoro passa da 6.000 a 10.140 euro annui. Oltre ai requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, gli altri requisiti richiesti sono: non essere sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna nei 10 anni precedenti la richiesta; non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; la misura è compatibile con l’attività dipendente o autonoma nonché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Dal 2025 l’importo mensile erogato per la partecipazione alle attività del Supporto Formazione e Lavoro è di 500 euro e l’aiuto può essere prorogato di un anno se la persona ha partecipato alle attività di qualificazione o riqualificazione al lavoro.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04