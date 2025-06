Alessandro Bergonzoni domani al teatro Ambra con lo spettacolo ‘Arrivano i dunque’

Domani, lunedì 23 giugno, LA MILANESIANA di Elisabetta Sgarbi arriva al Teatro Ambra di Alessandria con lo spettacolo “Arrivano i dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)” di ALESSANDRO BERGONZONI.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti. INIZIO ORE 21. In collaborazione col Comune di Alessandria.

Elisabetta Sgarbi (simona chioccia)

L’artista bolognese torna in teatro con il suo nuovo spettacolo. In “Arrivano i Dunque (avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)” il sipario si apre su un luogo scenico multifunzionale dove Bergonzoni prosegue la sua ricerca artistica nei territori che, in questi anni, lo hanno visto partecipare attivamente in prima persona ad avvenimenti artistici e sociali. In questo nuovo allestimento si può trovare un’altra cifra bergonzoniana, insieme alla scrittura comica, cercandola nella “Crealtà”, altra sua invenzione che esplicita in un neologismo la vera tensione morale di questo artista unico: il tentativo di ricreare una realtà che non solo non basta più, ma che si può, si deve reinventare giorno per giorno, alla ricerca di un futuro di pace assoluta e definitivamente più accogliente, fino alle soglie di nuove percezioni e di altri significati.

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/alessandro-bergonzoni-arrivano-i-dunque-tickets-1362703766649?aff=ebdsoporgprofile.