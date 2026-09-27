Serie C: la Next Gen ritrova i punti e non prende gol, col Desenzano è 0-0

Partita senza grande emozioni e senza gol, ieri pomeriggio al ‘Corioni’ di Ospitaletto. Per il Desenzano è il 2° 0-0 di fila (3° stagionale), la Juventus Next Gen interrompe la striscia di 3 sconfitte e finisce senza reti al passivo, dopo le 10 subìte nelle ultime 3 gare. I padroni di casa, lontani 34 km dal loro stadio (pronto a dicembre) si rendono pericolosi solo nel primo tempo con cross tesi e palloni non capitalizzati sotto porta, tant’è che Radu fa una sola parata su Liberati. I bianconeri hanno più tecnica e più occasioni, provano a sbloccarla, ma la loro superiorità non si concretizza, nonostante le conclusioni di Oboawoduo, Owusu e Merola.

In classifica entrambe restano nella parte bassa, il Desenzano con 7 punti e la baby-Juve con 6.

DESENZANO-JUVENTUS NEXT GEN 0-0

DESENZANO (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli (84′ Baldi), Milani; Liberati, De Francesco, Lupano; Biondi, Santini, Procaccio (67′ Moscati). A disposizione: Bastianoni, Cassin, Giorgi, Tomaselli, Donofrio, Andreis, Bono. Allenatore: Gaburro.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Radu; Rizzo (83′ Turco), Montero, Corradi; Savio, Owusu (58′ Makiobo), Macca (83′ Ripani), Melegoni, Grelaud; Guerra (68′ Durmisi), Oboavwoduo (68′ Merola). A disposizione: Fuscaldo, Catberro, Van Aarle, Amaradio, Brugarello, Mazur, Leone. Allenatore: Brambilla.