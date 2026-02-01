ACLI: il bonus ‘mamme lavoratrici’ nel 2026

Il Bonus Mamme Lavoratrici 2026 è un sostegno per le lavoratrici con almeno 2 figli a carico e un reddito non superiore a 40.000 euro annui. Nel 2026 l’importo è pari a 60 euro al mese per i mesi in cui si è lavorato (massimo 720 euro annui) e viene esteso anche alle lavoratrici autonome, oltre che alle lavoratrici dipendenti. La domanda online all’INPS deve essere fatta nell’anno 2026 e il contributo viene erogato in un’unica soluzione a dicembre 2026.

Il Bonus si basa sul reddito da lavoro della madre, non sull’ISEE.

Possono richiederlo: lavoratrici dipendenti private (a tempo determinato o indeterminato) e/o pubbliche; libere professioniste iscritte alle casse previdenziali; artigiane e commercianti iscritte alla Gestione INPS; lavoratrici agricole autonome; collaboratrici coordinate e continuative.

Sono escluse le lavoratrici con regime forfettario che non versano contributi INPS, le lavoratrici domestiche e lavoratrici con 3 o più figli e contratto tempo indeterminato.

