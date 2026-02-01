Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: il bonus ‘mamme lavoratrici’ nel 2026

Il Bonus Mamme Lavoratrici 2026 è un sostegno per le lavoratrici con almeno 2 figli a carico e un reddito non superiore a 40.000 euro annui. Nel 2026 l’importo è pari a 60 euro al mese per i mesi in cui si è lavorato (massimo 720 euro annui) e viene esteso anche alle lavoratrici autonome, oltre che alle lavoratrici dipendenti. La domanda online all’INPS deve essere fatta nell’anno 2026 e il contributo viene erogato in un’unica soluzione a dicembre 2026.
Il Bonus si basa sul reddito da lavoro della madre, non sull’ISEE.
Possono richiederlo: lavoratrici dipendenti private (a tempo determinato o indeterminato) e/o pubbliche; libere professioniste iscritte alle casse previdenziali; artigiane e commercianti iscritte alla Gestione INPS; lavoratrici agricole autonome; collaboratrici coordinate e continuative.
Sono escluse le lavoratrici con regime forfettario che non versano contributi INPS, le lavoratrici domestiche e lavoratrici con 3 o più figli e contratto tempo indeterminato.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

