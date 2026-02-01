Poste Italiane: è tornato operativo l’ufficio postale di Rocchetta Ligure

Ha riaperto al pubblico qualche giorno fa l’ufficio postale di Rocchetta Ligure. Sono terminati infatti gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione, grazie al progetto “Polis”, iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Rocchetta Ligure è in piazza Regina Margherita, 11/A, a disposizione dei cittadini con questo orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45.

Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e nuova illuminazione a led a basso impatto energetico. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Ogni certificato ha una validità di 3 mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure spid.