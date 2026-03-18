IN EVIDENZA

Trenitalia, Cuzzilla “Portiamo la cultura dello sport sui nostri treni”

Di

Mar 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Un progetto per portare sui nostri treni anche la cultura, la cultura dello sport, dello stare insieme. Noi stiamo lavorando, in questi anni, perché il treno sia sicuro, porti cultura , un’attenzione alle persone che hanno difficoltà, un’attenzione forte al genere femminile e nello stesso tempo alla cultura. Il treno non dev’essere solo un passaggio, ma deve essere un momento bello, di piacere dove, come abbiamo fatto per la prevenzione all’interno dei treni, lo facciamo anche per la cultura. Un progetto come questo, su Nicola Pietrangeli, è fondamentale perché ha dato tante gioie al Paese, porta tanti giovani a un’attenzione e ricordare le persone che hanno portato l’eccellenza in Italia”. Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, a margine della presentazione del documentario su Nicola Pietrangeli.

xc3/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frana nel Messinese, Vigili del Fuoco al lavoro

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 18/3/2026

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Moggi “Marotta il miglior dirigente italiano per distacco”

Mar 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Crosetto “Mandare navi a Hormuz verrebbe interpretato come atto di guerra”

Mar 18, 2026
TOP NEWS

Tra Glocal Impact Network e Università Telematica IUL accordo di collaborazione

Mar 18, 2026
TOP NEWS

La Cremonese esonera Davide Nicola

Mar 18, 2026
TOP NEWS

Iran, Tajani “Nessuno ci ha chiesto di entrare in guerra”

Mar 18, 2026