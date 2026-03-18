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Fs, Tanzilli “Stiamo realizzando infrastrutture per movimentazione del Paese”

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Mar 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo realizzando una serie di infrastrutture che servivano alla movimentazione del nostro Paese, a connettere ancora di più territorio e persone. Stiamo realizzando l’alta velocità al sud, dove mancava, stiamo connettendo ulteriormente i territori e le persone, e soprattutto andiamo avanti con il processo di internazionalizzazione molto spinto che stiamo facendo nel resto d’Europa”. Lo ha detto Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Fs, a margine della presentazione del documentario su Nicola Pietrangeli, che da oggi sarà trasmesso sui Frecciarossa.

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