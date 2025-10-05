ACLI: domani ad Alessandria il Patronato porta i ‘Diritti in Piazza’ per festeggiare gli 80 anni

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Ott 5, 2025

Domani, lunedì 6 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, sotto i portici di Piazza Garibaldi (angolo Piazza Marconi), il Patronato ACLI Alessandria, insieme alle ACLI della provincia, organizza “Diritti in Piazza–80 anni per i diritti di tutte le persone”, uno stand informativo aperto a tutti per offrire consulenze e orientamento su salute, pensioni, disoccupazione, infortuni, malattie professionali, bonus, agevolazioni, e numerose altre tematiche legate ai diritti e al welfare. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, senza prenotazione.
“Sarà un momento di incontro per celebrare 80 anni di storia e servizio, ma soprattutto per rafforzare il legame con le persone e con il territorio” ha dichiarato Marina Bisio, presidente Patronato ACLI Provincia di Alessandria.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

