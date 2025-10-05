ACLI: domani ad Alessandria il Patronato porta i ‘Diritti in Piazza’ per festeggiare gli 80 anni

Domani, lunedì 6 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, sotto i portici di Piazza Garibaldi (angolo Piazza Marconi), il Patronato ACLI Alessandria, insieme alle ACLI della provincia, organizza “Diritti in Piazza–80 anni per i diritti di tutte le persone”, uno stand informativo aperto a tutti per offrire consulenze e orientamento su salute, pensioni, disoccupazione, infortuni, malattie professionali, bonus, agevolazioni, e numerose altre tematiche legate ai diritti e al welfare. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, senza prenotazione.

“Sarà un momento di incontro per celebrare 80 anni di storia e servizio, ma soprattutto per rafforzare il legame con le persone e con il territorio” ha dichiarato Marina Bisio, presidente Patronato ACLI Provincia di Alessandria.

