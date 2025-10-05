Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Tajani: “Pace più vicina, pronti a costruire un vero stato palestinese”

Ott 5, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, ma la pace a Gaza è più vicina. Confido nel lavoro di Turchia, Qatar ed Egitto per convincere definitivamente Hamas, e negli Usa per influire su Israele. Mancano poche ore all’anniversario di quel tragico 7 ottobre, questa guerra deve finire”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista al Corriere della Sera. Sul ruolo a cui punta il governo italiano nel board che governerà Gaza, l’inquilino della Farnesina, ricorda: “Già il 9 ottobre a Parigi avrò una riunione con i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito e con i Paesi Arabi e dopo, in Egitto, ci sarà la Conferenza per la ricostruzione. Noi siamo pronti a partecipare ad un processo politico post-guerra per la ricostruzione e riunificazione della Palestina, con la possibilità di schierare eventualmente nostri militari. I Carabinieri sono già in Cisgiordania, gli italiani sono ben visti e questo potrebbe essere utile”.
Tajani poi ha aggiunto che sul riconoscimento della Palestina “lavoriamo giorno dopo giorno, il primo passo è la fine della guerra. Siamo soddisfatti di come è andato il voto in Parlamento con la nostra proposta di mozione, non c’è stato 1 voto contrario. Quello di Trump è l’unico piano possibile e bisogna sostenerlo. Poter lavorare, forti di questo voto parlamentare, è positivo. Ci dedicheremo all’obiettivo di costruire un vero Stato di Palestina e riconoscerlo”.

