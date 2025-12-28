Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: congedi e permessi per assistere familiari

DiRaimondo Bovone

Dic 28, 2025 , , , ,

Per assistere un familiare con disabilità sono previsti alcuni permessi e congedi di cui possono fruire i genitori e altri familiari in via alternativa tra loro, solo se lavoratori dipendenti.
I genitori potranno avvalersi fino ai 12 anni del figlio con disabilità di un prolungamento del congedo parentale per un periodo non superiore a 3 anni (comprensivo dei periodi di normale congedo parentale) in alternativa ai permessi mensili.
Gli altri familiari, quali coniuge o parenti/affini entro 2°grado, potranno fruire di permessi mensili utilizzabili sia in modalità giornaliera che oraria. Sia i genitori che determinati familiari possono fruire del congedo straordinario di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, in presenza di particolari condizioni e secondo un ordine di priorità.
Sia il congedo che i permessi possono essere fruiti da parte di più lavoratori per l’assistenza dello stesso familiare con disabilità, alternativamente e non negli stessi giorni.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

