Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: Next Gen travolta 3-0 ad Ospitaletto, è la prima sconfitta in campionato

DiRaimondo Bovone

Set 14, 2026 , , , , , , ,

Sarà che quel gol preso dopo 51″ ha condizionato i giocatori, tutti molto giovani, facendo saltare il piano-gara predisposto da Brambilla, però la baby-Juventus è stata troppo passiva, ieri pomeriggio, subendo le iniziative d’attacco dell’Ospitaletto, soprattutto nella ripresa, senza dare grandi segni di reazione. Dopo 2 pareggi di fila è arrivata così la 1^ sconfitta stagionale del campionato, e in 2 gare su 4 i bianconeri hanno subito 3 reti.
CLASSIFICA – I bresciani sono secondi a quota 10, mentre i bianconeri torinesi restano a 5 punti, fermi all’8°posto.
TURNO INFRASETTIMANALE – La 5^ giornata di andata si gioca a metà settimana: la Next Gen sarà ospite della capolista Cittadella (giovedì ore 18.30), mentre l’Ospitaletto farà visita al Carpi (giovedì ore 21).

OSPITALETTO-JUVENTUS NEXT GEN 3-0
GOL: 1′ Stefanoni (O), 62′ Nessi (O), 79′ Torri (O).
OSPITALETTO: Ferrante M., Gualandris M., Nessi R., Possenti M., Casali M. (dal 39′ st Valota G.), Panatti M., Galuppini F. (dal 39′ st Valente M.), Guarneri M., Tigani E. (dal 28′ st Mondini G.), Stefanoni D. (dal 28′ st Messaggi C.), Gobbi F. (dal 9′ st Torri A.). A disposizione: Cantamessa S., Fratti C., Messaggi C., Mondini G., Mundi R., Paganotti M., Parmiggiani P., Plutnik A., Ragnoli Galli F., Torri A., Valente M., Valota G. Allenatore: Quaresmini A..
JUVENTUS NEXT GEN: Radu R., Rizzo N. (dal 16′ st Grelaud J.), Montero A., Verde F., Savio F., Macca F. (dal 27′ st Makiobo G.), Melegoni F., Amaradio L. (dal 27′ st Durmisi A.), Guerra S. (dal 15′ st Elimoghale D.), Merola A. (dal 40′ st Leone F.), Konate I.. A disposizione: Brugarello M., Camara A., Cat Berro S., Durmisi A., Elimoghale D., Fuscaldo M., Grelaud J., Leone F., Makiobo G., Ripani D., Turco S., van Aarle S. Allenatore: Brambilla M..

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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