Inaugurato in via Mazzini 27 il nuovo ufficio del Patronato Inac Cia, aperto ad agosto

Si è svolta lo scorso 7 agosto l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Patronato Inac Cia, in via Mazzini 27 ad Alessandria. Il nuovo ufficio è stato presentato da Cia Alessandria-Asti a seguito di un investimento che ha comportato l’acquisto di nuovi spazi, trasferendo il Patronato Inac da via G. Ghilini 16 alla nuova sede.All’evento i vertici provinciali e regionali di Cia, l’onorevole Riccardo Molinari, il vicesindaco Giovanni Barosini, il vicepresidente della Provincia Vincenzo Demarte, il direttore di Alexala Marco Lanza. La cerimonia ha previsto il tradizionale taglio del nastro, la benedizione dei locali con don Mario Cesario e un momento di presentazione del team e dei servizi.

La nuova sede offrirà assistenza e consulenza qualificata su una vasta gamma di servizi previdenziali e assistenziali: dalle pratiche pensionistiche al supporto per l’invalidità civile, dalle richieste di bonus e ammortizzatori sociali fino alla tutela dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei cittadini stranieri.

Gli sportelli saranno aperti, come quelli dell’adiacente Caf Cia, per tutto il mese di agosto, senza chiusura estiva, con i seguenti orari: 8:30–12:30 e 14:30–16:30 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì l’orario è 8:30–12:30.