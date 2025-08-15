Sabato 16 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Nessuna predica è più edificante del buon esempio. (San Giovanni Bosco)
Santi del giorno
San Rocco (Pellegrino e Taumaturgo, protegge chirurghi, necrofori, farmacisti, selciatori, pellegrini, viaggiatori, invalidi, prigionieri), Santo Stefano d’Ungheria (Re), Sant’Armagilo (Abate in Bretagna), Santa Serena di Roma (Imperatrice), Sant’Ugolina di Vercelli (Vergine ed Eremita).
Accadde oggi
- 1954 uscì ‘Sports Illustrated’. Edito da ‘Time Warner’, è la rivista sportiva più prestigiosa, esempio per la stampa sportiva mondiale. Debuttò puntando fin da subito sulle copertine illustrate a colori.
- 1977 morì Elvis Presley. Il ‘re del rock and roll’ morì in ospedale a Memphis a 42 anni, imbottito di barbiturici che assumeva per dormire. ‘The Pelvis’, icona culturale del ‘900, tenne concerti fino alla fine.
- 1980 scioperi in Polonia. Cosa inedita in un paese comunista, iniziarono ai cantieri navali di Danzica, dove nacque il sindacato ‘Solidarność’ (‘solidarietà’) guidato da Lech Walesa, Nobel per la pace ’83 e poi presidente della repubblica polacca (’90-’95). Fu la prima avvisaglia del crollo del comunismo sovietico.
- 2008/2009 il giorno di Bolt. Alle Olimpiadi di Pechino e ai Mondiali di Berlino Usain Bolt vinse l’Oro nei 100m, stabilendo in entrambi i casi il record del mondo: 9’69” (Pechino ’08) e 9’58” (Berlino ’09).
Nati famosi
- San Giovanni Bosco (1815-1888), Italia, sacerdote e santo. Nato in una frazione di Castelnuovo d’Asti che oggi porta il suo nome, fu molto vicino ai giovani disagiati. Figlio di poveri contadini molto credenti, orfano di padre a 2 anni, Giovanni Melchiorre Bosco prese coscienza delle condizioni dei giovani, impiegati per lavori pesanti prima dei 10 anni. Diede loro un’educazione amorevole e un luogo di serenità, fondando l’opera dei Salesiani, ispirata a San Francesco di Sales. Morì a Torino e fu dichiarato santo il 1º aprile ’34 da Pio XI.
- Madonna (1958), Usa, cantante. Nata a Bay City (Michigan) come Louise Veronica Ciccone, nipote di emigrati abruzzesi, è ‘regina del pop‘ e artista donna che ha venduto di più (oltre 300 milioni di album). Trasgressiva e provocatrice, nelle canzoni e al cinema, nel ’96 recitò da protagonista il film ‘Evita’ che le fece vincere il Golden Globe.
- Rocco Papaleo (1958), Italia, attore. Nato a Lauria (PZ), Antonio Rocco Papaleo cominciò a teatro dove sviluppò abilità istrioniche, poi portate al cinema e in TV. Il regista che lo rese popolare fu Pieraccioni. Nel ’10 fu regista di ‘Basilicata coast to coast’ che gli valse il David di Donatello, nel ’12 affiancò Morandi nella conduzione di Sanremo.