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Castello di Masino: da venerdì 1 a domenica 3 maggio la mostra mercato di florovivaismo

DiRaimondo Bovone

Apr 26, 2026 , , , , , , ,

La Tre Giorni per il Giardino, tra le più amate mostre mercato di florovivaismo in Italia, torna da venerdì 1° a domenica 3 maggio al Parco del Castello di Masino a Caravino (TO), con il tema “Radici”: un invito a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente e con le comunità in cui viviamo.

Le radici ci ricordano che nessuna forma di vita esiste in isolamento e che ogni equilibrio nasce da relazioni profonde. Come le piante costruiscono reti sotterranee di scambio e collaborazione, così anche gli esseri umani, in un presente segnato dalla crisi climatica e da profondi mutamenti tecnologici e sociali, possono mettere radici e costruire legami prendendosi cura dell’ambiente in cui vivono.
Dal 1992 la manifestazione si distingue per la capacità di leggere il presente, anche nelle sue contraddizioni, affermandosi come un luogo di pensiero e confronto: uno spazio in cui il giardino diventa osservatorio sull’attualità e occasione per immaginare il futuro.
INFO : https://fondoambiente.it/il-fai/beni/tre-giorni-per-il-giardino/

Castello di Masino, labirinto (foto Flavio Pagani)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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