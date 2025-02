ACLI: cosa fare con più Malattie Professionali

Una Malattia Professionale è una patologia che ha una relazione causale con l’attività lavorativa svolta. Può accadere che un lavoratore abbia più Malattie Professionali, soprattutto se esse riguardano l’apparato muscolo-scheletrico. In questi casi, è importante inoltrare all’INAIL domande di riconoscimento per ogni patologia. L’INAIL valuterà le domande e, in caso di accoglimento, quantificherà il danno alla salute. Le singole percentuali di danno saranno poi unificate, per arrivare a una percentuale complessiva e a un indennizzo economico.

UN ESEMPIO – Daniele ha sempre lavorato come carpentiere edile e soffriva di varie patologie: ernia discale, sindrome del tunnel carpale nelle due mani, epicondilite al gomito destro. L’INAIL ha riconosciuto l’origine professionale di tutte le patologie e ha quantificato il danno biologico in una percentuale complessiva del 13%, con un indennizzo economico pari a oltre 22.000 euro.

