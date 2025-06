Lunedì 9 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Natalie Portman (1981), Israele, attrice e modella.

vinse l’Oscar per ‘Il cigno nero’ (’11). Recitò in ‘Léon’, ‘Star Wars’ (Ep.1), ‘Jackie’ e ‘Lucy in the Sky’. Ambientalista e vegana, ambasciatrice ONU per l’infanzia, sostiene attività contro fame nel mondo, povertà e diritti animali.