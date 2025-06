Con Poste Italiane a scuola di risparmio all’istituto ‘Aleramo’ di Alessandria

Ad Alessandria è arrivato in settimana il “Risparmio che fa scuola”, progetto di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che ha l’obiettivo di formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica, attraverso la promozione della cultura del risparmio, sia dal punto di vista strettamente finanziario, sia come salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa, giunta alla sua 2^ edizione, è rivolta ai docenti di tutti e 3 gradi di istruzione, agli studenti e alle famiglie, e prevede l’ideazione di percorsi didattici trasversali e multidisciplinari per aiutare i giovani ad agire come persone responsabili, consapevoli e impegnate in una società sempre più complessa e in costante mutamento.

Attraverso il portale online ilrisparmiochefascuola.com e i materiali didattici, anche digitali, messi a disposizione delle classi, quali album di giochi e quiz rivolti anche alle famiglie, videogiochi e magazine per gli studenti, gli alunni delle prime C, E, G, H della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Sibilla Aleramo” hanno portato avanti il progetto con grande determinazione, coordinati della professoressa Stefania Sanna, docente di arte e immagine.

Le classi hanno visionato il materiale cartaceo e online e, tramite il videogioco, hanno approfondito i principali concetti di educazione finanziaria.

LE PAROLE – Così la professoressa Sanna: “Abbiamo lavorato su emancipazione finanziaria, parità salariale e investimento in un progetto, attraverso il materiale messo a disposizione nel kit didattico, e con letture specifiche. Le classi hanno deciso di impegnare il gruzzoletto racimolato durante la sessione del gioco in un investimento per il futuro: la pianificazione di un viaggio, in cui ognuno ha scelto una meta e parlato di cambio della moneta e fuso orario”.