Uffici Postali di Quargnento, Pomaro e Vignale Monferrato chiusi per lavori del progetto ‘Polis’

Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Quargnento, Pomaro Monferrato e Vignale Monferrato sono interessati da manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. I primi due da ieri, Vignale da oggi.

La riapertura degli Uffici Postali di Quargnento, Pomaro Monferrato e Vignale Monferrato è prevista fra 15 giorni circa .

Le sedi infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital” , il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Le alternative

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane la continuità di tutti i servizi sarà garantita da uno sportello dedicato presso altri uffici postali: per Quargnento a Fubine , per Pomaro a Bozzole , per Vignale a Camagna .