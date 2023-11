Dal 1° ottobre 2023 il Serravalle Retail Park ha cambiato gestione.

Aedes, società immobiliare controllata da Domus S.r.l. – joint venture promossa da Hines – ha infatti affidato a Promos la gestione del centro (insieme al Roero Retail Park) che vanno così a consolidare la presenza sul territorio piemontese della property management company portando a 3 le strutture under management.

Un incarico che avrà l’obiettivo di riposizionare la struttura, non solo accrescendone l’attrattività, ma anche rafforzandone il legame col territorio ed incrementando l’offerta commerciale e le proposte ristorative.

In posizione strategica, entro i 90 minuti d’auto da Torino, Milano, Piacenza e Genova, il Serravalle Retail Park si trova in provincia di Alessandria ed è parte del Complesso Commerciale che include Serravalle Designer Outlet e Shopping Mall. Con una superficie di 40.000 mq e 37 store offre interessanti opportunità, non solo per una sua eventuale espansione, ma anche per la possibilità di ampliarne il tenant mix, migliorare la classificazione energetica ed introdurre nuove funzioni, come ad esempio l’intrattenimento o l’health care.