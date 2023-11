Sono già oltre 2.000 le richieste arrivate alla Regione Piemonte nei primi giorni di lancio del “Bonus Trasporti”.

L’iniziativa mette a disposizione dei possessori di veicoli diesel Euro 3, 4 e 5, o dei loro famigliari, 100.000 buoni da 100 euro, da utilizzare per l’acquisto degli abbonamenti annuali a bus, treni e metropolitana e per gli abbonamenti pluri-mensili studenti, oltre che il rimborso di quelli comprati con data di inizio validità dal 1° settembre. Due terzi delle richieste sono per ottenere lo sconto e un terzo per ricevere il rimborso.

La misura, partita il 30 ottobre, punta a promuovere l’uso dei mezzi pubblici in tutto il Piemonte per gli spostamenti quotidiani. Può essere usata anche per gli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico sul Lago Maggiore.

Info

Il bonus va richiesto compilando l’apposito form pubblicato online su www.regione.piemonte.it/ bonustrasporti , è cumulabile con quello nazionale ed è applicabile a tutte le tariffe agevolate come gli abbonamenti per studenti, per anziani o altri a prezzo ridotto.

Nota Bene: è possibile “spendere” il bonus sia attraverso i canali online, sia nelle biglietterie delle società di trasporto pubblico. Se, ad esempio uno studente figlio di possessore di un’auto Euro 3, 4 o 5 ha già acquistato l’abbonamento per l’inizio della scuola, può chiedere i 100 euro attraverso il canale “rimborso”.