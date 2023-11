Inquinamento, i dati storici: sempre male le città della Pianura Padana, Alessandria al 6° posto

Basandosi su diversi dati storici, EnergRed ha calcolato un Indicatore Sintetico di Inquinamento (ISI), mettendo insieme le peggiori performace delle nostre città in base alle medie annuali (μg/mc) di PM10, PM2,5 e NO2.

La chiave di volta per mitigare il cambiamento climatico e ridurre drasticamente l’inquinamento è senz’altro il fotovoltaico

La classifica

In quella stilata da EnergRed sulla base dei dati storici dominano le città del nord: sul podio dell’inquinameno al 1° posto c’è Milano con ISI 96 (35 μg/mc di PM10, 23 μg/mc di e 38 μg/mc di NO2), al 2° Torino con ISI 94 (35 μg/mc di PM10, 22 μg/mc di e 37 μg/mc di NO2), al 3° Monza con ISI 89 (33 μg/mc di PM10, 25 μg/mc di e 31 μg/mc di NO2). Poi 4° Como (85), 5° Padova (85), 6° Alessandria (83), 7° Cremona (81), 8° Vicenza (80), 9° Lodi (78), 10° Modena (78). Poi Asti, Bergamo, Piacenza, Verona. La prima città del sud è Andria (15° posto), la capitale Roma è al 16° posto (72).

La soluzione

Sarebbe il fotovoltaico. Per ogni nuovo impianto di medie dimensioni, il ‘risparmio di inquinamento’ medio annuale si attesterebbe a 310 tonnellate di CO2. E i benefici non sarebbero solo ambientali: a livello economico ed energetico, il possibile risparmio diretto sarebbe del 38%.