Ospedale di Alessandria, il seminario con Fiona Timmins su ‘Writing for publications’

Come scrivere per la pubblicazione? (Writing for Publication). È la domanda a cui ha dato risposta, la scorsa settimana, Fiona Timmins, docente dell’University College di Dublino. Ospite dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, la docente ha tenuto un seminario di 2 giorni aperto a clinici, infermieri e ricercatori di tutti i livelli che volessero imparare e affinare le tecniche di scrittura da adottare per la pubblicazione. Obiettivo finale del workshop è stato quello di redigere 2 editoriali che saranno pubblicati sulle riviste Journal of Nursing Management e Journal of Advanced Nursing.

I dettagli

Sono stati trattati vari aspetti, tra cui processo di scrittura, tecniche di planning, structuring ed editing, pubblicazione e revisione utilizzando Journal of Nursing Management e Journal of Advanced Nursing come esempi di casi, diventando uno scrittore migliore. Un aspetto molto importante dell’incontro è stato poi la sessione di scrittura individuale, che ha permesso di provare subito concretamente le nozioni apprese durante il seminario, individuando con Fiona Timmins le criticità riscontrate.

Tatiana Bolgeo

A coordinare l’evento è stata Tatiana Bolgeo, Direttore del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi. “Per chi fa ricerca – ha sottolineato la dr.sa Bolgeo – è fondamentale affinare e migliorare le tecniche di scrittura per poter pubblicare i risultati sulle riviste. Vorrei ringraziare l’University College di Dublino per l’interessante seminario e la professoressa Timmins per la disponibilità dimostrata”.