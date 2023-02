Previsioni del tempo

Carissimi lettori ben ritrovati.

Andiamo ad analizzare il tempo che farà nei prossimi giorni.

Venerdì 24 febbraio – La giornata sarà in prevalenza nuvolosa o molto nuvolosa con locali pioviggini; nel corso della giornata non sono escluse brevi schiarite, specie nelle basse pianure. Deboli nevicate a partire dai 1.400m a nord, ventilazione debole o moderata da sud ovest sulle Alpi, in genere debole in pianura. Temperature stazionarie.

Sabato 25 febbraio – Cieli sereni o poco nuvolosi sulle Alpi, più soleggiato con possibili passaggi di nubi alte in pianura, foschie e nubi basse presenti nelle ore più fredde della giornata specie lungo i percorsi fluviali.

Ventilazione debole a tutte le quote, inizialmente nordoccidentali, in successiva rotazione dai quadranti orientali sulle Alpi, deboli o assenti altrove.

Domenica 26 febbraio – Cieli nuvolosi o molto nuvolosi ovunque, probabile peggioramento a partire dal pomeriggio, con possibile neve sino in pianura. Temperature in generale calo al ordine di 10/12º in pianura, avviso per forti raffiche di vento a ridosso dei rilievi e localmente anche in pianura dai quadranti orientali.

La prossima settimana – È previsto un peggioramento di stampo invernale, con possibili nevicate anche nelle giornate di lunedì e martedì, previsione tuttavia soggetta a variazioni. Ma dopo tanto tempo, finalmente, anche la nostra regione vedrà il ritorno di piogge e nevicate, sperando sia solo l’inizio.

Manuel Atzori