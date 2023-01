La chiusura totale del negozio rappresenta il momento finale del processo di riqualificazione degli spazi, in corso da alcuni mesi, che consegnerà a soci e clienti un Superstore Coop completamente rinnovato negli ambienti, negli arredi, nell’identità visiva.

Le alternative di Coop

Nel periodo di chiusura del punto vendita sarà comunque possibile per tutti i clienti di Alessandria fare la spesa online su www.coopshop.it e scegliere la consegna a domicilio Coop a Casa o il ritiro presso il Coop Locker di Via Achille Sclavo.

Ai soci Coop del presidio Soci di Alessandria è riconosciuto inoltre uno sconto esclusivo e personale del 10% sugli acquisti, utilizzabile fino a due volte a settimana, per un importo massimo di 150 euro, che potranno usare presso i punti vendita di Valenza, Asti, Tortona e Casale Monferrato presentando in cassa la propria tessera Socio Coop. Lo sconto si aggiungerà alle offerte promozionali in corso ad esclusione di eventuali altri sconti sul totale della spesa.

Il box operativo

In via Achille Sclavo sarà ancora possibile effettuare operazioni di deposito e prelievo presso il box operativo del prestito Sociale, situato temporaneamente lato strada. Dal 3 Gennaio al 10 Marzo 2023 il servizio per i soci prestatori sarà disponibile il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, e il mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.