“Il ministero del Turismo lavora per la sostenibilità ambientale. C’è un turismo che, per vocazione e per forma, è sostenibile ed è attento all’ambiente, anzi coniuga uomo e ambiente per un’esperienza unica: parliamo dei cammini e del cicloturismo. Gli obiettivi di mandato che mi sono posta consistono nel riuscire a destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare tutti i tipi di turismo che l’Italia può offrire. Siamo una Nazione che in termini di opportunità e di accoglienza non è seconda a nessuno, dobbiamo sforzarci di andare oltre il turismo classico e valorizzare nuovi assetti e in questo senso anche il turismo sostenibile e a contatto con la natura rappresenta una realtà ed opportunità per molti”.

Così il ministro Daniela Santanchè nel commentare l’ampliamento del catalogo dedicato ai Cammini Religiosi.

Il catalogo

In continua evoluzione che vede al momento inseriti 63 percorsi distribuiti fra Abruzzo (4), Basilicata (4), Calabria (2), Campania (8), Emilia-Romagna (8), Friuli-Venezia Giulia (2), Lazio (8), Liguria (2), Lombardia (11), Marche (6), Molise (6), Piemonte (5) , Puglia (8), Sardegna (3), Sicilia (9), Toscana (11), Trentino Alto-Adige (5), Umbria (9), Valle d’Aosta (2), Veneto (5).

Stanziamenti del ministero

4.5 milioni di euro per i cammini religiosi italiani;

3.9 milioni di euro dal FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) del Piano Sviluppo e Coesione del ministero della Cultura, di cui il ministero del Turismo è beneficiario, destinati alla Via Francigena ;

5.9 milioni di euro dal FSC del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura, di cui il ministero del Turismo è beneficiario, destinati ai Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica;

34 milioni di euro per i piccoli Comuni a vocazione turistica;

25 milioni di euro per il turismo sostenibile (https://www.ministeroturismo. gov.it/fondo-per-il-turismo- sostenibile/);

(https://www.ministeroturismo. gov.it/fondo-per-il-turismo- sostenibile/); 5.8 milioni di euro dal FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) per specifici progetti regionali.