Trasporti: Alessandria raddoppia i collegamenti con la riviera romagnola: 4 treni in più ogni weekend

Andare al mare in treno è sempre più facile. Arrivano sui binari nuovi treni per le località marittime. Dopo l’annuncio delle scorse settimane dell’integrazione delle corse estive verso la Liguria, la Regione Piemonte, grazie a RFI e in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, rinnova il servizio verso la riviera romagnola.

Da oggi al 10 settembre

Trenitalia mette a disposizione da sabato 17 giugno fino a domenica 10 settembre, ogni sabato e domenica , un totale di 8 treni Rock in viaggio tra il Piemonte e le spiagge di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. Un’offerta studiata per sfruttare al massimo ogni giorno di vacanza e per offrire nuovi collegamenti per il sud Piemonte. I biglietti dono già a disposizione .

I convogli offrono fino a 600 posti a sedere e maggiore comfort di bordo, ma anche servizi aggiuntivi quali aree bagagli, più posti per le bici al seguito, postazioni di ricarica per quelle elettriche, prese elettriche e USB al posto e sistemi di sorveglianza live.

Il primo treno parte da Torino alle 6:20 e il secondo alle 6:50, con fermate ad Asti rispettivamente alle 7:01 e 7:36 e ad Alessandria alle 7:21 e 7:54 . Entrambi i treni fermano anche a Bologna per consentire un collegamento con l’alta velocità ed è possibile arrivare prima dell’ora di pranzo in Romagna, per poi raggiungere Pesaro poco dopo e, novità di quest’anno, anche Ancona con il secondo treno del mattino. Rientri programmati con la medesima logica, in partenza da Pesaro alle 14:11 e alle 16:05, con arrivo a Torino per l’ora di cena.

Le parole

L’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi , spiega l’iniziativa: “Dopo il successo dello scorso anno, anche per questa estate si potranno raggiungere in treno le spiagge romagnole. Sarà un ulteriore supporto al turismo di quella zona che in questo momento ha bisogno di ripartire dopo le alluvioni. Il servizio è stato possibile grazie alla forte collaborazione tra le 2 Regioni dopo il grande successo del 2022, con oltre 45.000 mila passeggeri estivi che hanno viaggiato a bordo dei nuovissimi treni Rock”.